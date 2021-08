Estados Unidos aprobó la vacuna contra COVID de Pfizer, un hito que puede ayudar a aumentar la confianza del público en las vacunas mientras la nación lucha contra el coronavirus mutante más contagioso hasta la fecha.

La vacuna fabricada por Pfizer y su socio BioNTech ahora cuenta con el respaldo más fuerte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, que nunca antes había tenido tanta evidencia para juzgar la seguridad de una inyección. Ya se han administrado más de 200 millones de dosis de Pfizer en los EE. UU., Y cientos de millones más en todo el mundo, desde que comenzó el uso de emergencia en diciembre.

El público puede estar muy seguro de que esta vacuna cumple con los altos estándares de seguridad, eficacia y calidad de fabricación que la FDA exige de un producto aprobado”, dijo la comisionada en funciones de la FDA, Janet Woodcock. "El hito de hoy nos acerca un paso más a alterar el curso de esta pandemia en los EE. UU."

Estados Unidos se convierte en el primer país en aprobar completamente la vacuna, según Pfizer, y el director ejecutivo Albert Bourla dijo en un comunicado que esperaba que la decisión “ayude a aumentar la confianza en nuestra vacuna, ya que la vacunación sigue siendo la mejor herramienta que tenemos para ayudar a proteger vidas. "

Vacuna contra COVID de Pfizer ayudará coontra el virus

Las vacunas estadounidenses tocaron fondo en julio. A medida que Delta llena las camas de los hospitales, las vacunas están aumentando nuevamente, con un millón por día entre los jueves, viernes y sábados. Poco más de la mitad de la población de EE. UU. Está completamente vacunada con una de las tres opciones del país, de Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson.

La acción de la FDA también puede impulsar más mandatos de vacunas por parte de empresas, universidades y gobiernos locales. Este mes, la ciudad de Nueva York, Nueva Orleans y San Francisco impusieron requisitos de prueba de vacunación en restaurantes, bares y otros lugares cerrados.

A nivel federal, el presidente Joe Biden exige que los trabajadores del gobierno firmen formularios que certifiquen que han sido vacunados o que se sometan a pruebas periódicas y otros requisitos.

Los estadounidenses ansiosos están cada vez más a bordo: cerca de 6 de cada 10 están a favor de exigir que las personas estén completamente vacunadas para viajar en aviones o asistir a eventos públicos llenos de gente, según una encuesta reciente de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Con información de AP

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos