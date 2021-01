Estados Unidos advierte con reiniciar proceso a General Salvador Cienfuegos

El jueves la Fiscalía General de la República exoneró al General Salvador Cienfuegos, ex Secretario de la Defensa Nacional.

En octubre la DEA detuvo al exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto al acusarlo de nexos con el crimen organizado.

Ante la exoneración de la FGR, el gobierno de Estados Unidos advirtió en reiniciar el proceso contra el General Cienfuegos.

Washington, Estados Unidos.- El gobierno de Estados Unidos advirtió este viernes reservarse el derecho de reiniciar el proceso criminal por narcotráfico en contra del General Salvador Cienfuegos luego de que la Fiscalía General de la República lo exonerara.

En octubre del año pasado el ex Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue detenido al ser acusado por la DEA de nexos con el narcotráfico.

No obstante, el jueves la FGR anunció que no ejercerán un proceso penal contra Cienfuegos al no encontrarle pruebas de supuestos nexos. Incluso, la mañana de este viernes el Presidente AMLO acusó al gobierno estadounidense de haber fabricado el delito.

La FGR ha actuado porque se consideró de que los elementos de prueba presentados por el Gobierno de EU, en este caso por la agencia que se conoce por sus siglas como DEA, no tienen ningún valor probatorio para procesar, para iniciar un juicio en contra del General Cienfuegos”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

Estados Unidos amenaza con reiniciar el proceso

El Presidente de México además ordenó que el expediente del caso del General Cienfuegos fuera difundido para quien quisiera consultarlo.

Pero ante la respuesta de la Fiscalía, respaldada por AMLO, el gobierno de Estados Unidos amagó con reiniciar la investigación al exfuncionario.

Estados Unidos se reserva el derecho de reiniciar el proceso contra Cienfuegos si el Gobierno de México no lo hace", respondió una vocera del Departamento de Justicia de EU a Agencia Reforma.

El Gobierno Federal aún no ha respondido a la advertencia del gobierno estadounidense.

