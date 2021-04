EU.- Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló por primera vez ante el Congreso y ciudadanos para informar sobre sus logros y promesas de campaña a 100 días de gobierno.

Joe Biden se mostró optimista a un par de días de cumplir sus primeros 100 al frente de Estados Unidos.

Puedo decir con absoluta confianza: nunca me he sentido más confiado o más optimista sobre Estados Unidos. No porque sea presidente. Por lo que está sucediendo con el pueblo estadounidense".