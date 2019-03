'Están exagerando': AMLO niega persecución a Reforma

Durante su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista una persecución de cualquier tipo en contra del periódico Reforma.

Sobre la portada de hoy en @Reforma, AMLO dice que respeta la libertad de prensa, pero que son conservadores, fifís, salinistas, encubridores de la corrupción de gobiernos anteriores, creadores de chivos expiatorios y que ayudaron al fraude electoral.



Reforma publicó que el gobierno federal está ejerciendo presión en su contra a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), acusación que el presidente negó rotundamente.

“Yo pienso que se está exagerando con lo de Reforma, nosotros respetamos las libertades y el derecho a disentir, es ofensivo y una falta de respeto que se esté señalando que estamos llevando una persecución, es una falsedad por entero", dijo.

Aseguró que a pesar de sus diferencias ideológicas con dicho medio, no existe ningún tipo de presión. Aunque agregó que seguiría con sus señalamientos contra la "prensa fifí".

"Nosotros tenemos una diferencia con Reforma, y sí he hablado de la prensa fifí y lo voy a seguir haciendo, es una prensa conservadora pero con apariencia de prensa libre. Mis diferencias con el Reforma es fundamentalmente por su postura conservadora, es un periódico que surge en el gobierno de (Carlos) Salinas, que ha procurado no tocar a Salinas, que no cuestionó el saqueo del periodo neoliberal”, acusó.

El presidente aseguró que no tiene nada de particular el hecho de que el SAT halla hecho un requerimiento a Reforma.

"Si les llegó algo fiscal para aclarar, pues a todo mundo les llega eso ¿qué no se puede tocar al intocable?. Pero de ahí a señalar una persecución, se pasaron… no tengo ningún cargo de conciencia… Esto, del Reforma en primera plana como si yo fuese Salinas, si calienta”, concluyó.