Estas son las gasolineras que venden más caro y más barato en el país

CDMX.- Representantes de Pemex, Profeco y la Secretaria de Energía informaron sobre los precios de las gasolinas en el país durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, el presidente explicó nuevos informes que se comenzarán a agregar a sus conferencias, cómo qué gasolineras venden litros de a litro y un comparativo similar con los precios del gas.

En el caso de la venta de litros completos en las gasolineras, el presidente explicó que se realizará semanalmente un sorteo para elegir al azar a 125 estaciones de las 12 mil 500 que hay en el país y verificar que vendan litros de a litro.

Se va a aplicar la ley para que no haya fraudes, para que no se afecte la economía popular, que no se afecte a los consumidores”, dijo.