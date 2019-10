Esto dice Olga Sánchez sobre la desaparición de poderes en Guanajuato

CDMX.- La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó la desaparición de poderes en los Estados de Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato, como se impulsa en el Senado.

No se va a dar la desaparición de poderes porque se tendría que desaparecer los tres poderes de las entidades federativas.

El PAN presentó la solicitud de desaparición para Veracruz ante el cese del Fiscal Jorge Winkler, que consideran injustificado.

En tanto, la bancada de Morena lo busca para Guanajuato y Tamaulipas, plazas en manos de Acción Nacional, donde, acusan, hay una ola de violencia por presencia del crimen organizado.

La solicitudes son procesadas en la Comisión de Gobernación del Senado, que ayer aprobó solicitar una prórroga a la Mesa Directiva para dictaminar si procede o no la desaparición de poderes.

Entonces, no, no, no, antes se confundía la desaparición de poderes, o como la renuncia del Gobernador, o con el desafuero que pudiera presentarse en algún caso en contra de alguno de los gobernadores.