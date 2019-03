Esto pasará con los decomisos que haga el Gobierno al narco

Ciudad de México.- El Gobierno federal creará una institución especial que se dedicará a la administración de bienes, recursos y todo lo que se confisque al narcotráfico y políticos corruptos, para que estos puedan utilizarse en apoyo de hospitales, escuelas, asilos y la construcción de obras públicas.

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que, si a un político se le decomisan dólares, bienes o también a la delincuencia organizada, esta nueva institución destinará esos fondos a hospitales, escuelas, asilos, a la construcción de una obra y que se sepa que es fruto de lo robado.

El mandatario explicó que como al corrupto no se le quitaban sus bienes, o era muy difícil hacerlo, ahora toda va a simplificarse y para eso se va a crear la institución.

La institución creará un mecanismo expedito para que se devuelva de inmediato todo lo confiscado a la población.

Ahora sucede que hay decomisos y no se sabe dónde quedan las cosas que se obtienen, está el caso de Zhenli Ye Gon, se separó ese dinero, pero la gente cuando menos no supo qué paso, entonces ya no va a ser así.