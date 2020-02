Estos son los 5 Estados que no se adhirieron al Insabi

CDMX.- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que cinco entidades decidieron no incorporarse al nuevo modelo de salud del Insabi.

Se trata de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas, tres de ellos encabezados por Gobiernos panistas.

Guanajuato firmó el acuerdo, con restricciones como que la Federación no operará hospitales.

Asimismo, 23 estados sí se incorporaron, precisó el funcionario.

Indicó que los Estados que no firmaron para sumarse al Insabi tampoco tienen otro tipo de convenio con la Federación, como el IMSS Bienestar.

Otros cinco Estados no lo hicieron, sin embargo los hemos sacado de la lista de en medio (...) medio están los estados donde no habrá participación del Gobierno federal porque no hay institución federal y los gobiernos estatales decidieron no adherirse.