'Estoy amenazado de muerte': Denuncia periodista a gobierno de Quintana Roo

CDMX.- Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el periodista Héctor Valdez Hernández pidió la palabra para denunciar amenazas de muerte en su contra por parte de las autoridades locales de Quintana Roo.

Valdez Hernández encabeza el portal "Tulum en Red" y argumentó que tuvo que dejar Quintana Roo por su propia seguridad.

"Estoy amenazado de muerte, tuve que salirme el día 10 de mayo, dejar de Tulum para esconderme en Chetumal y luego venirme a la Ciudad de México. A mí me pusieron bombas molotov en mi casa, además el director de la Policía Estatal, Alberto Capella Ibarra, me golpeó a culatazos… Otro policía estatal una vez me dijo: ‘tú ya estás muerto, sólo que todavía no lo sabes’”, dijo.

'Al diablo con las instituciones'

El periodista compartió que ya ha denunciado las amenazas ante las autoridades federales, pero que hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta. Respecto al gobierno estatal de Quintana Roo, dijo que no espera apoyo de su parte, pues ellos mismos se han unido a las amenazas. Incluso acusó al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, de tener nexos con el crimen organizado.

“Yo llegué aquí tratando de conseguir justicia, el Mecanismo de Protección de Periodistas (de la Secretaría de Gobernación) me dejó sin respuesta, al igual que la organización Artículo 19, y uno termina descreyéndose de todas las instituciones y dan ganas de decir lo que una persona muy conocida dijo: al diablo con la instituciones”, se lamentó.

Durante el inicio de este sexenio, ya se han registrado los homicidios de nueve periodistas. El último de ellos fue ayer, en Playa del Carmen, cuando se encontró sin vida al periodista Francisco Romero.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a trabajar para erradicar la violencia y garantizar la seguridad de los comunicadores.