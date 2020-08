Estrenan sitio de VisitMexico... con fallas

CDMX.- Tras diversos errores en el sitio web de VisitMexico, incluidas traducciones mal hechas, la Secretaría de Turismo (Sectur) relanzó ayer la plataforma digital, pero la nueva versión presentó problemas a los pocos minutos de ser habilitada .

La nueva página estaba programada para ser lanzada a las 14:00 horas al público, pero tuvo un retraso de 13 minutos y, alrededor de las 14:30 horas, dejó de funcionar.

"An error occurred while processing your request" , aparecía en la pantalla al intentar cargar el sitio.

Posteriormente, alrededor de las 16:30 horas, https://visitmexico.com/ dirigía al dominio .mx.

En videoconferencia de prensa, Carlos González, director general de la plataforma, aseguró que la infraestructura del sitio es de talla mundial y que desde ayer estaría disponible el 100% del contenido sin ninguna falla, pues el responsable de esto es la empresa estadounidense Akamai, especializada en seguridad y performance digital.

La estrategia se basa en los siguientes cuatro ejes: el primero es el performance, que es la entrega instantánea de imágenes y videos para impulsar los destinos; la segunda es la aceleración, estamos en la era de la inmediatez, de ser instantáneo, a partir de los primeros tres segundos se pierde una cantidad enorme de usuarios”.

El tercer eje es el tema de ciberseguridad, tenemos un nivel militar, a nivel financiero, y el cuarto punto son los resultados de negocio, que las visitas a VisitMexico se conviertan en transacciones comerciales para los diferentes participantes en la plataforma y para México", explicó Juan de Dios Sánchez, CEO de la compañía, quien presumió su servicio como "la tecnología más avanzada del mundo".

Miguel Torruco Marqués, titular de Sectur, destacó que la plataforma beneficiará a todos los prestadores de servicios turísticos que se quieran sumar, lo cual no les implicará ningún costo.

La Sectur está digitalizando y democratizando al sector turístico para que touroperadores, agencias de viajes, restaurantes, hoteles, guías de turistas, artesanos y otros prestadores de servicios de la cadena de valor de esta industria se beneficien de la plataforma", afirmó.

El responsable del proyecto, Marcos Achar, afirmó que se vería un antes y después del sitio, que dará la oportunidad a las empresas de vender, generar dinero y reinvertir en promoción de forma eficiente, gracias a la generación de data y a los reportes generados para las dependencias turísticas estatales, así como cámaras y asociaciones de la industria.

La plataforma, recalcó, sigue en constante construcción, conforme más integrantes del sector se sumen con su oferta. Ésta es sólo la primera de cinco fases de mejoramiento y evolución de este ecosistema digital, cuya inversión ascendió a los 60 millones de pesos.

