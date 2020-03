Estudian usar sangre de pacientes recuperados de coronavirus

Washington.- Hospitales en Estados Unidos se están preparando para probar si un tratamiento centenario usado para combatir brotes de influenza y sarampión en los días antes de las vacunas y tratado más recientemente contra SARS y ébola, resulta para el COVID-19: usar la sangre donada por pacientes que se recuperaron.

Médicos en China intentaron los primeros tratamientos para el COVID-19 usando lo que los libros de historia llaman “suero de convaleciente”, hoy conocido como plasma donado por sobrevivientes del nuevo virus.

Ahora, una red de hospitales estadounidenses está esperando por el permiso de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para comenzar estudios a gran escala del suero como posible tratamiento para los enfermos y protección temporal para las personas en alto riesgo de infección.

No lo sabremos hasta que lo hagamos, pero la evidencia histórica es alentadora”, dijo el doctor Arturo Casadevall, de la facultad de salud pública de la Universidad John Hokpins, en declaraciones a The Associated Press.