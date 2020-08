Eugenio vendía dulces para ganar dinero, pero lo trataron como delincuente

Tepic, Nayarit.- Eugenio fue tratado como un delincuente solo porque quería vender dulces afuera de un centro comercial para ganar dinero y poder darles de comer a sus cuatro hijos.

De acuerdo con Imagen Televisión, el hombre se encontraba afuera de un centro comercial cuando llegaron policías y trataron de llevárselo por la fuerza.

Sin embargo, la intervención de un periodista que se encontraba en el lugar evitó que el hombre fuera llevado por las autoridades.

Eugenio Badillo compartió al medio que desde hace tiempo vendía sus dulces, cacahuates y gomitas afuera de una universidad, pero debido a la pandemia que obligó el cierre de escuelas, tuvo que buscar otro lado en donde ofrecer sus productos para ganar dinero y así poder darle de comer a sus cuatro hijos.

El padre de familia compartió que al verse afectado fue al centro comercial, llegó con sus dos cubetas cargadas de dulces y pidió permiso al gerente de una tienda Coppel para instalarse afuera.

Le digo (a un trabajador), ‘Disculpa habrá algún problema que me ponga a vender aquí’ y me dice ‘No, pues no creo. A ver déjame preguntarle al gerente’. Le preguntó al gerente y ya dice ‘No, no hay problema, nosotros vendemos puras cosas electrónicas y dos cubetas no estorba mucho, ahí te puedes poner’”, relató.