¿Quién es Eve Jobs?, la hija de Steve Jobs que no heredó nada

Sin duda, a 10 años de la muerte del fundador de Apple, Steve Jobs, las ganancias siguen creciendo de manera impensable, pero más allá de eso, su familia ha sido beneficiada por su fortuna, aunque al parecer una de sus hijas Eva Jobs, no recibe ni un centavo, pero ¿quién es Eva Jobs?.

De acuerdo a 10.com.mx, Steve Jobs sacrificó siempre tiempo con su familia para pasar en su empresa a la que catapultó a ser hoy en día una de las más ganancias dejan en todo el mundo gracias a sus productos.

Aunque recientemente, se dio a conocer que la fortuna que dejó el fundador de Apple y las ganancias no son todas para la familia de manera equitativa, una fortuna evaluada por Forbes de 21 mil millones de dólares.

Según la revista Forbes, Laurence Powell Jobs heredó la fortuna de 21 mil millones de dólares, pero este dinero no fue heredado a sus hijos, pues el fallecido genio de la tecnología y magnate fue estricto hasta el final de sus días y dispuso que el dinero no lo heredarán sus hijos, pues es un dinero que no se ganaron, una de ellas de Eva Jobs, quien no heredó nada.

¿Quién es Eva Jobs?, la hija que no recibe nada

Recientemente, The New York Times dio a conocer una entrevista con Laurence Powell donde aseguró que ‘si vive lo suficiente, el dinero se lo quedará ella’, por lo que la hija Steve, Eva Jobs no recibe ni un centavo de la fortuna, pero ¿quién es Eva Jobs?

Eve Jobs, la hija menor de la familia de Steve, hoy en día tiene 23 años y es reconocido por participar en competencias de salto ecuestre profesional, por lo que de ahí comenzó a especializarse en este ramo y a ganar dinero.

Hoy en día, Eve no recibe nada de la herencia de su papá, Steve Jobs, pero esto no ha sido necesario, ya que también la hija menor ha modelado para varias marcar de diseñadores famosos, por lo que sus ganancias también han sido de varias cifras.

También sus ganancias se reflejan en sus millones de seguidores, ya que Eva también es una amantes de las fiestas y productos de belleza, por ende, es el rostro de algunas marcas de talla internacional.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos