Evidencia muerte de Eduardo que policías andan solos

León.- El policía Eduardo Efraín Muñoz Navarro, estaba solo, no llevaba escolta ni compañeros que lo ayudaran a repeler la agresión.

Eduardo, también conocido en su familia como “El Pichón” y por sus amigos como “El Panquecito”, no es el primer elemento que patrulla solo, existen oficiales y tránsitos que están en situaciones similares, sin radio ni arma, presuntamente por “órdenes de altos mandos”.

Alegre, bailador, atento y protector, así es descrito Eduardo Efraín por su familia; “El Pichón”, apodado así por su padre por ser de baja estatura y robusto.

Eduardo era un hombre reservado que buscaba reunirse con su familia en los descansos de fin de semana, cuando el rol de trabajo se lo permitía.

Entregó muchos años de su vida a proteger a la ciudadanía, desde hace aproximadamente 20 años inició por primera vez en la Policía Municipal de León, salió, estudió una licenciatura y buscó abrirse camino en la Policía Ministerial.

Un año fue agente de la entonces Procuraduría de Justicia, pero desde hace aproximadamente 2 años, volvió a la Policía Municipal de León.

Eduardo Efraín era muy querido en su familia, por su alegría y la atención que a cada uno le daba cuando hacía la carne asada en su casa.

Eso sí, no platicaba mucho de ello (su trabajo), era reservado, pero era muy cariñoso con todos, creció con nosotros, no sé por qué me lo quitaron”, lamentó su tío.