Evita AMLO posicionarse sobre el proceso de destitución de Donald Trump

Ciudad de México.- Cuestionado sobre los escenarios para México con el juicio político a Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que observarán el proceso con respeto.

Del proceso en Estados Unidos hay que observarlo pero con respeto, cualquier ciudadano puede conocer lo que está sucediendo y hay antecedentes sobre estos casos, no es el primer juicio, han habido otros dos, en el caso del presidente Clinton en el Senado se le exoneró", aseguró.

López Obrador aseguró que su relación con el presidente Trump ha sido hasta ahora respetuosa y colaborativa.

Hemos contado con la colaboración y el respeto del Presidente Trump y no es un asunto personal, no es cómo me trata como presidente de México, sino cómo trata a nuestro país, esto va más allá de la amistad, pero hemos tenido un buen trato, una buena relación de cooperación", indicó.