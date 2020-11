Ex coordinador de Pemex acusa que Peña Nieto pedía dar contratos a su hermano Arturo

CDMX.- El expresidente Enrique Peña Nieto enfrenta una nueva acusación de corrupción, ahora un exfuncionario reveló que el mandatario pedía a Emilio Lozoya, quien fue director de Pemex en su sexenio, que le otorgara contratos a su hermano Arturo.

Agencia Reforma informó que Froylán Gracia, coordinador ejecutivo de la Dirección de Pemex, dijo ante la FGR, que el propio Peña, su secretario particular Erwin Lino e incluso su secretario auxiliar, Jorge Corona, daban las instrucciones para favorecer al hermano del ex Presidente.

Asimismo, señala que el exfuncionario aseguró a las autoridades que cuando EPN hacía las peticiones a Lozoya Austin, éste se opuso; no obstante tanto el exmandatario como el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray presionaban al entonces mando de Pemex.

Además, relató que a mediados de 2013 fueron atendidos pero las causas no prosperaron porque la asignación de contratos están sujetos a un gobierno corporativo.

También explicó que durante una gira por Londres, en julio de 2013, cuando estaba fuera de la empresa Glencore, una persona se le acercó y le dijo que querían contratos a largo plazo que beneficiaran a Arturo Peña Nieto.

Se me acercó un individuo quien me manifestó su nombre, el cual ya no recuerdo, pues nunca más volví a ver a esa persona, me comentó que querían un contrato de largo plazo de suministro de gasolinas con la empresa Pemex Internacional y que ese contrato era para beneficiar a Arturo Peña Nieto".