Exhiben a gobierno de Alfaro y laguense a Semefo y comisión de búsqueda en tema de desapariciones

Guadalajara, Jalisco.- Los colectivos de familias de personas desaparecidas y organizaciones son claras: el gobierno de Enrique Alfaro y la Fiscalía del Estado no ha hecho su trabajo; en Lagos de Moreno padecen el olvido de las autoridades y el mal servicio del Semefo.

En un foro llamado #LasFamiliasHablan, en la que participaron colectivos como #PorAmorAEllxs, denunciaron las trabas del Ministerio Público y el incumplimiento del gobierno estatal para crear leyes en materia de desaparición y el rompimiento del diálogo junto con las mesas interinstitucionales en materia forense.

Catalina Mireles, quien busca a su hija Ana Elvira Castillo desde el 28 de abril del 2015 en Lagos de Moreno, denunció la problemática de las desapariciones en esta zona de los Altos de Jalisco.

Señaló que las autoridades no han hecho nada en atender a las familias, pues para cualquier trámite o información tienen que acudir hasta el Servicio Médico Forense en Guadalajara, a pesar de que en Lagos de Moreno hay un Semefo.

El gobernador dice, las víctimas de desapariciones estamos en el centro, pero las regiones estamos en el olvido definitivamente, aquí en Lagos de Moreno todos los procesos se van directamente hacia Guadalajara, aquí en Lagos no tenemos nada, no tenemos atención a víctimas, no tenemos asesoría jurídica, no existe la Comisión de búsqueda, no hay acciones de búsqueda", aseguró.