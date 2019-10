Exigen pobladores vecinos de Santa Lucía que AMLO los reciba en la mañanera

CDMX.- Pobladores de esta localidad pidieron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador los reciba en una de sus conferencias mañaneras en Palacio Nacional para discutir la viabilidad de su proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), cuya construcción arrancó este jueves.

Afuera de la Base Militar de Santa Lucía, donde López Obrador anunció el arranque de las obras, y custodiados por soldados que vigilan el acceso principal a la instalación, permanecieron unos 20 representantes de la asociación civil que promovió 10 amparos contra el AISL, los cuales fueron desechados.

iAgua sí, aviones no!" y "iEl agua es vida y la vida se defiende!" gritaron los inconformes apostados en el acceso principal con una manta en la que se leía: "Viva la autodeterminación de los pueblos originarios. No al nuevo Aeropuerto ni falsas consultas".

Los manifestantes fueron abordados por un integrante de la Ayudantía que cuida al Presidente, para conocer el motivo de su oposición al proyecto aeroportuario.

Durante poco más de 15 minutos, los representantes le expusieron su deseo de tener una audiencia con el Presidente para que, con argumentos técnicos y científicos, les convenza de que la construcción de AISL no implicará un daño a la salud ni un desabasto hídrico ni una destrucción ecológica ni un despojo de su territorio.

No lo decimos nosotros, lo dice la Manifestación de Impacto Ambiental que los aviones van a pasar a 60 metros de altura de nuestros pueblos entonces, qué va a pasar con el ruido que causen los aviones. Que se nos haga un simulacro", agregó Hernández Buendía.

Esperanza Martínez Hernández, también integrante de los 12 Pueblos Originarios de Tecámac, afirmó que con su proyecto, el Mandatario está ocasionando divisiones entre los habitantes del municipio, y reprochó que a través de una consulta ilegal haya justificado el aval al AISL.

La consulta que hizo en octubre es totalmente ilegal. Si yo decido que en su casa voy a partir su cocina porque a mí me apetece, cómo van a opinar todos, no creo que lo permitiera usted. Por qué entonces hace una falsa de consulta a nivel de la República, donde hay mucha gente que ni siquiera conoce la Base Aérea de Santa Lucía y a capricho del señor, se hace aquí", dijo.

La también defensora del territorio de Tecámac reprochó la invisibilidad que promueve López Obrador de los pueblos originarios al señalar que los únicos opositores a la construcción del AISL son "conservadores".

El señor se expresa que son los conservadores o conservaduristas, los saboteadores, los adversarios pero yo no he escuchado que nombre a los 12 Pueblos Originarios de Tecámac, y no hablamos sólo de nosotros como grupo, sino de todos los habitantes de Tecámac", añadió la activista.