Exmilitar revela que instalar tomas clandestinas era parte de su trabajo

México.- El exmilitar y exempleado de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), Moisés Merlín Sibaja, afirmó que altos mandos de la paraestatal, por órdenes del general León Trauwitz, les ordenaban colocar tomas clandestinas como parte de su trabajo.

En entrevista para Aristegui En Vivo, Merlí Sibaja señaló que incluso les exigían usar uniformes para simular que eran militares, así como utilizar vehículos que aparentaban pertenecer al Ejército Mexicano.

Moisés Merlín Sibaja decide renunciar a Pemex.

En todo 2016 fue inhabilitar y ocultar tomas en Puebla y en Tierra Blanca. Rebasé las mil tomas en un año. Iniciamos cuatro, después nos dividieron a cada uno y nos pusieron un ayudante y para llevar a cabo la actividad nos ordenaron disfrazarnos de petroleros con el uniforme caqui y hasta de militar, asignándome una camioneta pixelada con las siglas del Ejército”, contó el exmilitar.

Moisés Merlín Sibaja decide renunciar a Pemex porque en enero de 2017, le ordenan acudir a Barranca del Águila, paraje en Puebla, donde llega el señor Wenceslao Cadenas Acuña, quien después sustituyó al subdirector de Salvaguardia, general León Trauwitz; y Luciano Aldana Portugal, quien relevó al general Sócrates Herrera como gerente de Seguridad Física, y “ellos son quienes me ordenan poner una toma clandestina“.

Había un coronel que solo conocí como Ferreira, me ordena que proceda a poner la toma. Luciano Aldana Portugal me agarró del hombro y a manera de convencer me dice: mira te van a dar antigüedad, te van a hacer jefe de grupo, apóyanos”.

Ante tal situación, Moisés Merlín Sibaja decide renunciar.

Les dije que de hacer esa actividad prefería dejarles el uniforme, y tomar medidas contra ellos. Avisé al mayor Casas de la orden que me estaban dando y me respondió: hijos de su p… m… no sé qué pretenden.

Me volví a incorporar a San Martín Texmelucan, hice unos trabajos y decido dejar un escrito donde informo de manera cronológica los motivos por los cuales decido dejar el trabajo y tomar medidas legales, no importa los delitos que también se me imputen”, relató el exmilitar Moisés Merlín Sibaja.

Los delincuentes también ya nos habían amenazado de muerte por estar haciendo esa actividad.

AMENAZADO POR EL CRIMEN ORGANIZADO

Los delincuentes también ya nos habían amenazado de muerte por estar haciendo esa actividad.

En Tierra Blanca, Veracruz, junto con dos compañeros después de inhabilitar tomas clandestinas en un paraje llamado Las Prietas, fuimos interceptados por tres vehículos, con armas largas y nos amenazaron de muerte, nos dijeron que le bajáramos ya, que nos abriéramos porque el cártel era sanguinario, que el sol salía para todos y también la muerte”.

El exempleado de Pemex señaló que informó de estas amenazas al coronel Sócrates Herrera.

El exempleado de Pemex señaló que informó de estas amenazas al coronel Sócrates Herrera, quien:

Como si fuera un comentario simple, no le dio importancia. No aparentó preocupación”.

RATIFICACIÓN DE DENUNCIA ANTE LA FGR

En enero de 2019 fui llamado por la Fiscalía General de la República (FGR) y ratifiqué mi denuncia. Dije tal cual había dicho en 2017”, dijo el exmilitar.

Añadió que el 14 y 15 de febrero lo citaron nuevamente para acudir a algunas zonas de Puebla para confirmar la existencia de algún indicio de lo denunciado por él.

Señaló el haber proporcionado la parte de una bitácora de existencia de tomas clandestinas, sin embargo, en algunos casos ya “estaban trabajadas, es decir, debidamente inhabilitadas”.

En tanto, Moisés Merlín Sibaja está a la “espera de si hubiese un juicio contra estas personas”.