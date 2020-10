Explota bomba en seminario pakistaní y deja 8 muertos y 136 heridos

Peshawar, Pakistán.- La explosión de una bomba este martes en un seminario islámico a las afueras de Peshawar, una ciudad en el noroeste de Pakistán, dejó al menos ocho estudiantes muertos y 136 personas lesionadas, según la Policía y un portavoz del hospital.

El hecho se registró cuando se realizaba una clase magistral sobre las enseñanzas del islam en la sala principal de la madrasa Jamia Zubairia, indicó el agente de policía Waqar Azim. Apuntaban las investigaciones preliminares que la bomba estalló minutos después de que alguien dejara una bolsa en la madrasa.

Mostraban en televisión imágenes de daños en la sala principal del seminario, donde estalló la bomba. El lugar se encontraba lleno de cristales rotos, con manchas de sangre en la alfombra. El artefacto tenía al menos 5 kilos de explosivos, según la Policía.

Entre los lesionados que se reportaban graves estaban varios alumnos y autoridades temían que la cifra de muertos pudiera subir. Entre los heridos había también profesores y empleados de la escuela, así como estudiantes afganos del centro, según las autoridades.

Informó la Policía que en un principio se dijo que había niños entre los muertos y heridos, pero más tarde señaló que casi todos los estudiantes tenían alrededor de 20 años.

Tras el ataque, vecinos corrieron al seminario para buscar a sus hijos o familiares que estudiaban allí. Muchos parientes se congregaron en el hospital Lady Reading, el principal de la ciudad, a donde fueron trasladados los alumnos muertos o heridos en ambulancias y otros vehículos.

Condenó el atentado el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, y pidió a las autoridades que garantizaran la mejor atención médica posible a las víctimas.

La oposición, que ha celebrado marchas pidiendo la renuncia de Khan, también condenó el ataque.

Un alumno que resultó lesionado, Mohammad Saqib, de 24 años, dijo que el académico religioso Rahimullah Haqqani explicaba unos versos del Corán cuando de pronto oyeron un sonido ensordecedor, y después gritos, y vieron a alumnos ensangrentados pidiendo ayuda.

Alguien me ayudó y me puso en una ambulancia y me trajeron al hospital”, dijo Saqib, que mostraba vendajes en los dos brazos pero estaba estable.