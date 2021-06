Ciudad de México.- El exsenador panista, Jorge Luis Lavalle, permanecerá en la cárcel acusado de recibir presuntos sobornos que Emilio Lozoya le habría entregado para aprobar la reforma energética.

El sábado se confirmó la vinculación a proceso dictada al campechano por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

Consideró que la vinculación dictada el 13 de abril por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte, cumple con todos los requisitos legales, al haber indicios de los delitos imputados.

El monto de las cantidades manejadas, el esquema y modalidad de entregas, así como falta de justificación legal para recibir tal dinero, sí son indicios que presuponen que el imputado haya tenido tal conocimiento de la ilicitud de los recurso", señaló el Magistrado.

Montalvo desestimó todos los argumentos o agravios de la defensa, en particular el cuestionamiento a la validez que el juez de control le dio al video en que Rafael Caraveo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado y ex subordinado de Lavalle, aparece en una entrega de dinero.

La defensa del ex legislador alegó que el video era ilegal porque no estaba acreditada la cadena de custodia y aparentemente fue filmado en una fecha más reciente y no cuando se aprobó la reforma.

Sin embargo, el Magistrado consideró que el dictamen de informática de la FGR es suficiente para concluir que la fecha de registro del archivo —2019 y no 2014, cuando fueron las entregas de dinero—, sólo alude al momento en que fue guardado el video con posterioridad a su filmación.

Las fechas de creación y modificación sólo son indicativas de cuándo fue guardado (2019), pero no de alguna cuestión de falta de autenticidad", señala.

También descartó darle validez a los testimonios de Rodrigo Arteaga y Francisco Olascoaga, secretario particular y jefe del Departamento Administrativo de Pemex, quienes desmienten las acusaciones de Lozoya contra Lavalle.

