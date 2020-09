Extiende Frena plantón en Ciudad de México

El Frente Nacional AntiAMLO advierte que se quedará hasta Paseo de la Reforma por tiempo indefinido.

Andrés Manuel López Obrador asegura que habrá garantías para los manifestantes.

El plantón se mantiene sobre Avenida Juárez, entre Bellas Artes e Iturbide.

CDMX.- El plantón del Frente Nacional AntiAMLO (Frena) se extendió de Avenida Juárez a Paseo de la Reforma, a la altura de la Torre del Caballito, en Ciudad de México.

Hasta las 13:00 horas de ayer, el plantón se mantenía sobre Avenida Juárez, entre Bellas Artes e Iturbide, a una cuadra de Reforma.

Sin embargo, integrantes del Frena lo ampliaron a Paseo de la Reforma, luego que una caravana móvil salió del Auditorio Nacional.

En un principio, los automovilistas bloquearon Reforma a la altura del Caballito, con dirección a Avenida Hidalgo.

Después, decenas de integrantes de Frena comenzaron a bajar de los vehículos decenas de casas de campaña, mismas que armaron en cuestión de una hora.

La Policía capitalina, que mantiene un cerco en torno al plantón, no intervino.

“¡Fuera López, fuera López!”, corearon los miembros de Frena al tiempo que conductores hacían sonar las bocinas de sus vehículos.

Al menos 50 casas de campaña habían sido armadas e instaladas sobre Reforma, hasta las 13:50 horas.

Da AMLO garantías para seguir protesta

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer a los líderes del Frena que mantengan lo suficiente el plantón instalado el sábado pasado en la Ciudad de México, y que su protesta no sea efímera, pues aseguró que tendrán garantías para hacerlo.

"Ahora que hay un plantón en el centro de la Ciudad de México, cosas que hicimos nosotros durante mucho tiempo luchando por la justicia, la democracia, ellos deben de saber que tienen todas las garantías para manifestarse, que no van a ser molestados, se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña como nosotros lo hicimos, y que se queden un tiempo suficiente, que no sea nada más efímero, unos cuantos días.

“Nosotros nos quedamos ahí varias veces, hasta más de un mes, no estoy llamando a que se vayan a acampar todos al Zócalo, nada más que es interesante que ellos vivan este proceso, ya no es la protesta en carros, ahora que ya tomaron la decisión de bajarse de sus carros y protestar y acampar, que se queden ahí, que se queden todos, también los dirigentes, a dormir ahí en las casas de campaña, que no se vayan a ir a los hoteles en la noche y que dejen nada más a la gente ahí”, señaló.

De gira en Morelos, para la supervisión del Programa Nacional de Reconstrucción por los Sismos de 2017, el Mandatario federal insistió en que los líderes de las protestas no serán molestados.

MCMH