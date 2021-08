Luego de las críticas que recibió el gobernador Enrique Alfaro, extiende gobierno de 20 a 30 días el pase de estancia temporal en Jalisco para autos foráneos.

El domingo, día en que inició la obligatoriedad para que todos los autos foráneos tramiten un pase de estancia temporal si van al Área Metropolitana de Guadalajara, el gobierno de Enrique Alfaro extendió el permiso semestral de 20 a 30 días.

En caso de que el automovilista excede los 30 días en el semestre, deberá de pagar 500 pesos de verificación vehicular, y, aunque el automovilista cuente con otro holograma, ya sea de Ciudad de México y/o Guanajuato u otro estado, no será válido, debido a que el gobierno no hizo los acuerdos administrativos a tiempo a pesar de que tiene más de un año con este plan.

El pase de estancia temporal en Jalisco estaba contemplado solamente para que fuera válido 20 días en el semestre, pero tras las críticas que recibió el gobierno de Alfaro decidió extenderlo a 30 días.

Aunque el pase es gratuito, el automovilista debe proporcionar toda la información personal y de su auto a las autoridades de Jalisco, que regularmente es requerida cuando un vehículo comete alguna infracción en alguna jurisdicción local, estatal o federal.

Estos 30 días pueden ser administrados a conveniencia del usuario, lo que le permite tramitar los pases que requiera, siempre y cuando no excedan este número de días semestralmente. En total son 60 días al año", publicó el domingo el gobierno de Alfaro.

Además, esta vez el gobierno dio a conocer en el periódico oficial los acuerdos para aplicar las medidas con motivo de la verificación vehicular, pero no está incluida como ley el pase de estancia temporal, es decir, no habría argumentos legales para sancionar a los automovilistas que no lo hagan.

Pase de estancia temporal para foráneos y verificación vehicular

Lo que sí establece el gobierno de Enrique Alfaro es la obligatoriedad de que todo auto (foráneo o de Jalisco) que circule más de 30 días en la entidad realice la verificación vehicular por un pago de 500 pesos anualmente.

A los vehículos con Placas de Circulación Foráneas, de Estancia

Permanente que no cumplan con lo establecido en el Programa se le podrán aplicar las medidas de seguridad establecidas en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento, o en su caso, en los términos establecido en los convenios de coordinación suscritos entre la Secretaría y otras Entidades Federativas, en materia de verificación vehicular", indica el apartado IX del capítulo II de la verificación vehicular en el Estado de Jalisco del reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Verificación Vehicular.

Según las autoridades de Jalisco, todo vehículo que no cumpla con la verificación vehicular y/o no porte el distintivo podrá ser sancionado y hasta retirado su unidad.

¿Cuándo me toca la verificación vehicular en Jalisco de acuerdo al último dígito de mi placa?

7 agosto-septiembre

8 septiembre-octubre

9 octubre-noviembre

0 noviembre-diciembre

1 enero-febrero 2022

2 febrero-marzo 2022

3 marzo-abril 2022

4 abril-mayo 2022

5 mayo-junio 2022

6 julio-agosto 2022

