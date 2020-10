Extrañan al PRI en Querétaro, afirma Paul Ospital

Querétaro.- La última elección a gobernador el PRI obtuvo más de 321 mil votos con Roberto Loyola Vera como candidato, una importante cantidad, pero que no fue suficiente para igualar los casi 380 mil obtenidos por Francisco Domínguez Servién, quien el pasado 1 de octubre cumplió cinco años como mandatario estatal.

De acuerdo a los últimos sondeos de opinión el PRI apenas roza una cifra cercana a los 10 puntos porcentuales de las preferencias electorales, con lo que -si la participación fuese idéntica al número de votantes queretanos en 2015- apenas alcanzarían, con mucho esfuerzo, unos 80 mil votos, insuficientes para regresar a la gubernatura.

Sin embargo, para el dirigente estatal del PRI Querétaro, Paul Ospital, en democracia no se puede predecir el futuro y quien lo hace se tiende a equivocar: “me lo han dicho cada tres y cada seis años (que el partido puede desaparecer) y si algo ha hecho el PRI es callar bocas”, asegura

Ospital Carrera recuerda en entrevista con Al Día Querétaro que en las últimas cuatro elecciones para gobernador del estado, no ha ganado quien arranca en primer lugar y asegura que eso es algo que se debe tomar en cuenta pues en 60 días, tiempo que dura la campaña, pueden remontarse hasta 20 o 30 puntos en materia electoral.

“En el 2006 perdimos la Presidencia de la República y en la elección del 2009, la intermedia, recuperamos el gobierno del estado contra todos los pronósticos. Traíamos el 18 de mayo de 2009 25 puntos abajo, faltaban 45 días para la jornada electoral y se ganó por 5, se movieron 30 puntos en 45 días”, señala el joven presidente de partido.

“Querétaro estaba mejor con Pepe Calzada”.

Desde la perspectiva del dirigente, la entidad no ha vivido sus mejores años con Francisco Domínguez como gobernador del estado, pues al comparar el Querétaro de hoy, con el Querétaro de ayer, las diferencias son “muy marcadas” respecto a las condiciones en las cuales dejaron al estado los priistas durante el sexenio de José Calzada Rovirosa (2009-2015).

“El PRI en 2015 entregó un estado en segundo lugar de crecimiento económico. Hoy cinco años después somos el número 14 en el ranking nacional. Y en materia de seguridad también. Según el indice paz que es publico y se puede consultar, Querétaro era la tercera entidad más segura para vivir en este país, hoy somos el número 12, entonces hemos caído muchísimos lugares en muy poco tiempo”.

¿Qué sería lo peor para Querétaro desde tu perspectiva, una continuidad del gobierno encabezado por Acción Nacional o una versión a escala estatal de la 4T aquí?

- Lo peor es que no gane el PRI, con quien sea

Sin embargo, el joven político que ya dirigió a nivel nacional el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, no se atreve a mencionar perfiles de priistas que puedan convertirse en candidatos a la gubernatura del estado, no porque no haya, sino porque -desde su posición- debe prevalecer la mesura y equilibrio.

“Yo tengo que ser muy responsable, mi función ahora es como de una suerte de árbitro, de darle equidad a la contienda, igualdad a las condiciones y a veces podemos, al nombrar perfiles, omitir alguno por falta de memoria, así que prefiero dejarlos que ellos corran que levanten la mano, que todo mundo se sienta libre de participar”.

El actual dirigente priista fue ratificado hace un mes como tal por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de la demanda para que fueran restituidos sus derechos políticos por parte del ex presidente de partido Juan José Ruiz, lo que ocasionó un conflicto interno que duró varias semanas. Curiosamente, ambos confluyeron en torno a la figura de José Calzada Rovirosa como gobernador, a quien algunos trascendidos han colocado fuera del PRI y compitiendo por Morena.

Pepe Calzada se queda en el PRI

¿Ves a José Calzada dejando al PRI para unirse a Morena?

- De ninguna manera, nunca, jamás.

¿Has tenido comunicación con él?

- Sí y nos morimos de risa con los trascendidos que de pronto salieron en una columna. Cuando salen este tipo de trascendidos y de notas solo buscan confundir a la gente, pero no hay nada de eso.

¿Lo ves compitiendo en 2021 por un cargo de elección popular?

- A nuestros grandes perfiles nos encantaría seguir viéndolos participar en el PRI ya sea de manera formal en candidaturas, o bien en trabajos de distinta índole (…) son grandes perfiles que tiene nuestro partido, en particular los tres ex gobernadores de nuestro partido en Querétaro, la gente los conoce, los reconoce y yo me atrevo a decir que hasta los extraña”.

Competitivos en los tres principales municipios

Desde su perspectiva, ve un panorama “alentador” para que el PRI pueda dar la batalla, además de la gubernatura, en tres de los principales municipios del estado.

“Lo que es hoy Querétaro (capital), El Marques y San Juan del Río, la elección no es este domingo, pero si fuera este domingo, somos altamente competitivos. Solo estos tres municipios concentran el 60 por ciento de la lista nominal, o sea, cada 7 de 10 electores viven en estos tres municipios, y hoy tenemos amplias posibilidades de recuperarlos”.

¿Ya han trabajado en la posibilidad de construir alianzas?

- Por supuesto el PRI en otras ocasiones ha ido en alianza con otros partidos, siempre hemos buscado dialogar, yo tengo diálogo con todos los presidentes de los partidos políticos, con todos, justamente para ver pues coincidencias en algunos municipios, coincidencias inclusive en algunos distritos, pero pues eso lo vamos a ir delimitando el próximo año.

¿Se aliarían hasta con el PAN,?

- No lo veo, con franqueza no lo veo.

Paul Ospital en frases

“En democracia no se puede predecir el futuro y quien lo hace se tiende a equivocar”

“En las últimas cuatro elecciones para gobierno del estado no ha ganado quien arranca en primer lugar, es algo que hay que tomar en cuenta”.

“El PRI en 2015 entregó un estado en segundo lugar de crecimiento económico. Hoy cinco años después somos el número 14 en el ranking nacional.

“En particular los tres ex gobernadores de nuestro partido en Querétaro, la gente los conoce, los reconoce y yo me atrevo a decir que hasta los extraña”.

¿Quién es Paul Ospital?

2007-2009, asesor de José Calzada en el Senado

2009-2013, Director de Vinculación del Colegio de Bachilleres

2003-2015, Presidente de la Red de Jóvenes por México en Querétaro

2017-2020 Presidente del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles

HLL