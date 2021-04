Colima.- Han pasado ocho días desde que Lucía Guadalupe, Rosario Guadalupe y Liliana Lizbeth desaparecieron cuando viajaban de Jalisco a Colima, desde entonces no se sabe de su paredero.

Las autoridades de Jalisco y Colima colaboran para encontrar a las tres amigas que se trasladaban de Tonila, Jalisco, hacia Cuauhtémoc, Colima. Ambas poblaciones a solo 15 minutos de distancia.

Según la Red de Desaparecidos de Colima, la última vez que supieron de las tres jóvenes fue el viernes 23 de abril. Presuntamente su último paradero era Quesería, Cuauhtémoc, en Colima.

El hermano de Lucía, según Mural, indicó que desde la noche del 23 de abril no se sabía ya de ellas.

TE PUEDE INTERESAR: Cristian Inés Hernández desapareció en Lagos de Moreno

En redes sociales, familiares de las tres jóvenes comienzan a difundir el caso.

La verdad nunca me imaginé que mi familia pasaría por esta situación, no saben el dolor que se siente la impotencia de saber que no se puede hacer nada, sin saber dónde buscar, por dónde empezar", escribió Andy Salinas, en su Facebook sobre Liliana.