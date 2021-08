FOTOS EU sacará a todos los estadounidenses por su seguridad de Afganistán

Conforme pasan los días, los conflictos en Afganistán aumentan y con ello la desesperación de miles de los ciudadanos afganos que buscan salir de su país, así mismo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden también ha urgido a que saquen a todos los estadounidenses de esas tierras lo más pronto posible.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos afirmó mantendrán la presencia militar más allá de su plazo para el retiro del 31 de agosto en lo que sacan a todos los estadounidenses.

También rechazó las críticas de que Estados Unidos debió hacer más para planear la salida del país, la cual se vio envuelta por violencia y caos cuando miles intentaron huir mientras el Talibán avanzaba.

En entrevista con George Stephanopoulos del noticiero ABC News, Biden dijo que Estados Unidos hará “todo lo que esté en nuestro poder” para evacuar de Afganistán a los estadounidenses y a los aliados antes del plazo.

Después de preguntarle varias veces cómo ayudaría el gobierno a los estadounidenses que siguieran en la nación después del 31 de agosto, Joe Biden respondió: “Si quedan ciudadanos estadounidenses, nos quedaremos hasta que los saquemos a todos”.

Hasta 15.000 estadounidenses siguen en Afganistán después de que el Talibán tomó el control total del país el fin de semana pasado.

Horas antes, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo que las fuerzas armadas de Estados Unidos no cuentan con las tropas ni las armas suficientes en Afganistán para ampliar su misión actual de brindar seguridad al aeropuerto de Kabul para ir por los estadounidenses y afganos que estén en peligro en otras partes de la capital y escoltarlos para que sean evacuados.

La cuestión de si se debe rescatar y trasladar al aeropuerto a aquellas personas que intentan salir del país antes del plazo fijado por Joe Biden ha surgido en medio de reportes de que algunas personas que iban a ser evacuadas han sido detenidas en retenes del Talibán.

No tengo la capacidad para salir y ampliar las operaciones actuales en Kabul”, dijo Austin. “Y, ¿a dónde te lleva eso? ¿Qué tanto te adentras en Kabul, y cuánto te lleva movilizar esas tropas para poder hacerlo?”.

Austin, un general retirado de cuatro estrellas que estuvo al mando de tropas en Afganistán, ofreció su primera conferencia de prensa en el Pentágono desde que el Talibán tomó control de Kabul el domingo.

Aseguró que el Departamento de Estado enviaría agentes consulares adicionales para acelerar los procesos de evacuación.

“No estamos cerca de donde queremos estar” en cuanto a la velocidad de las evacuaciones, dijo Austin.

Aseguró que principalmente está enfocado en el aeropuerto, el cual enfrenta “varias amenazas” que deben ser monitoreadas.

No podemos darnos el lujo de no defender ese aeródromo o de no tener un aeropuerto seguro, al que cientos o miles de civiles pueden acceder”, aseguró. Añadió que continúan las negociaciones con el Talibán para garantizar el paso seguro de los evacuados.