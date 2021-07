FOTOS Inundaciones en Bélgica afectan a miles, convierten las calles en ríos

Bruselas. Las lluvias no paran y nuevas inundaciones en Bélgica han afectado a miles de ciudadanos que lo han pedido todo, ya que las calles se han convertido nuevamente es ríos y los autos se pueden ver flotando.

Nuevas inundaciones han cubierto zonas de antemano anegadas en Bélgica y las corrientes arrastraron vehículos tras una ola de tormentas e intensas lluvias que el sábado azotaron al país.

Las provincias de Namur y Walloon Brabant, al sureste de la ciudad capital, Bruselas, estuvieron entre las particularmente afectadas. La semana pasada ambas habían sido asoladas por las inundaciones devastadoras que dejaron 36 muertos y siete desaparecidos en la nación de 11,5 millones de habitantes.

El centro de crisis de Bélgica emitió una alerta para la población y según los pronósticos el mal tiempo durará varios días.

Los aguaceros causaron importantes daños en Dinant, en cuyas calles había pilas de vehículos por todas partes. El vicealcalde Robert Closset anunció el despliegue de los bomberos para enfrentar las inundaciones que, dijo, son peores que las de la semana pasada.

He vivido toda mi vida aquí y nunca había visto algo como esto”, señaló Closset a The Associated Press, agregando que no hay reportes de nuevas víctimas.