FOTOS  Pasan noche de susto al derrumbarse paredes en fraccionamiento

VILLAGRÁN.- Noche de susto pasaron las más de 100 familias que habitan la sección Vivir del fraccionamiento El Rehilete en el municipio de Villagrán, al registrarse un derrumbe que casi tira una de las casas debido a los problemas estructurales que presentan desde su construcción.

Fue pasadas las once de la noche de este viernes cuando vecinos salieron alertados por el estruendo de una de las casas que se encuentra en una de las esquinas que colindan con la sección Arcoiris, ya que una de las bardas se desprendió sin que se derrumbará en su totalidad.

En la sección Vivir del fraccionamiento está la vivienda dañada. Foto. am

La casa ya estaba abandonada desde hace tiempo debido a los problemas estructurales que presentan desde su construcción y que se complicaron con el terremoto del pasado 19 de septiembre de 2017, el cual dejó inhabitables todos los hogares de esta sección.

Al lugar llegó Protección Civil quienes acordonaron la zona y abrieron un albergue temporal en el centro impulso de la colonia, sin embargo, la mayoría de los vecinos no han querido salir debido al temor de que los delincuentes se roben sus pertenencias al dejar solas sus casas.

La vivienda ya estaba abandonada. Foto: am

En un recorrido realizado esta mañana por las más de 211 casas que componen la sección Vivir, solo restan unos 100, ya que abandonaron sus casas por los daños que presentan, afirmaron que las denuncias interpuestas ante PROFECO e Infonavit no han tenido eco.

La señora María de Jesús Balderas, representante de los vecinos, comentó que desde hace dos años iniciaron un proceso de demanda que hasta la fecha no tienen respuesta y no quieren abandonar sus casas por que siguen pagando a Infonavit y no les alcanza para pagar una renta en algún otro lugar.

Lo daños a las paredes son evidentes. Foto. am

A cualquier lugar que hemos ido, no nos han hecho caso, tenemos esta casa que ayer casi se derrumba y todas ya se están derrumbando y no queremos que vayan a querer tapar el pozo ya que haya un muerto, queremos apoyo del gobierno, para eso es".

Cuarteaduras en bardas, pisos levantados, separación de edificios y más daños a consecuencia de éstas presentan las casas, las más afectada son la del edificio de en medio, donde ayer se presentó el derrumbe y las cuales solo es cuestión de tiempo para que se destruyan totalmente.

Vecinos aseguran que desde hace dos años denunciaron y no ha pasado nada. Foto: am

La señora María de Jesús pidió a los propietarios del edificio contiguo que aunque presentan daños, no son tan significativos de que permitan a las familias más afectadas ocupar las casas, para evitar una tragedia y ya que Infonavit les resuelva poder destinar ese pago a una renta.

Queremos pedirle a los dueños del edificio de enfrente, que nos presten sus casas, la mayoría ya está abandonadas, sirve que se las cuidan, para evitar una tragedia y que los más afectados ocupen las casas que no están tan dañadas, ya después que nos quiten los pagos de Infonavit, poderles pagar una renta“.

Al menos la mitad de los habitantes presuntamente ya abandonaron las casas. Fotos: am

Se espera que el lunes los vecinos, puedan tener una reunión con personal de la Procuraduría Federal del Consumidor para ver como va el proceso de sus demandas y que la constructora Viviendas del Bajío pueda cumplir con las garantías de las casas, ya que aunque el problema se agravó hace dos años con el terremoto, desde hace cinco años que las compraron, presentan daños en su estructura.