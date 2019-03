Familia de inculpado de masacre en Nueva Zelanda dice 'estar destrozada'

Nueva Zelanda.- La familia del australiano inculpado por el ataque en dos mezquitas en la ciudad neozelandesa de Christchurch, en el que murieron 50 personas, dijo estar "destrozada" por sus actos, declaró el domingo su abuela a la televisión australiana.

Estamos todos estupefactos, no sabemos qué pensar, dijo la abuela de Brenton Tarrant, Marie Fitzgerald, al canal australiano Channel 9.

De acuerdo al portal de noticias de El Universal, Brenton Tarrant, que creció en la pequeña ciudad de Grafton, parece que se sintió cautivado por la ideología neofascista durante sus múltiples viajes en Europa.

El australiano empezó a viajar tras la muerte de su padre hace varios años, y en los últimos tiempos vivía en la ciudad neozelandesa de Dunedin (sur). Según su abuela, volvió a Australia hace un año por el cumpleaños de su hermana y no parecía cambiado.

La hermana y la madre de Brenton Tarrant fueron puestas bajo protección policial e incluso los miembros de la familia no pueden tener contacto con ellas, indicó.

El tío de Tarrant, Terry Fitzgerald, contó que la familia se enteró de su rol en los ataques de Christchurch por televisión.

Al principio, dije 'no, esto no es posible', pero después vi su foto.

En exclusiva para el programa Sunday Night’s Alex Cullen, Donna Cox, prima de Brento Tarrant señaló que, es difícil, me duele más por su madre, su hermana, porque nunca fue criado de esa manera, en ese tipo de ambiente, sabes, nunca hubo violencia. Ninguna familia es perfecta pero ciertamente nada como eso, definitivamente no.

No estoy aquí para defenderlo, no hay excusas para eso (que hizo). Sólo no sé por qué. Si pudiera preguntarle algo, le preguntaría ¿cómo pudo hacer eso?, continúo diciendo Donna.