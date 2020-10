Familia migrante se ahoga al intentar cruzar al Reino Unido

Reino Unido.- Cuatro integrantes de una familia kurda-iraní han fallecido al intentar cruzar el Canal; en dos ocasiones anteriores, habían pagado miles de euros a traficantes para lograr ingresar al territorio británico, según informa the Guardian.

Shiva Mohammad y su esposo, Rasul Iran Nezhad de 35 años intentaron junto con sus dos hijos, Anita de 9 y Armin de 6 se ahogaron al intentar llegar a Gran Bretaña en un bote, según informó un familiar de ellos a Hengaw, una organización para la defensa de los derechos humanos de los Kurdos-iraní.

Las autoridades están, por el momento, intentado localizar a el más joven de la familia, Artin, de tan sólo 15 meses. Aunque no se puede asegurar, las autoridades presumen que el bebé también se ahogó al hundirse el bote en el que iban.

Ellos eran originarios de la ciudad de Sardasht. El hermano de Rasul comentó que hace dos días fue la última vez que mantuvo contacto con su hermano; dijo que la familia de su hermano se había ido de Irán y que habían llegado a Turquía para entrar al territorio europeo para terminar en Francia. Añadió que su hermano era un trabajador con sueldo bajo, y que su esposa no tenía un trabajo, por lo que habían decidido irse y buscar mejores oportunidades.

La asociación Hengaw comentó que en dos ocasiones anteriores, la familia había intentado ingresar a Inglaterra a través del tren, sin éxito, por lo que le pagaron a un contrabandista para que los ayudara a ingresar por el mar.

Un amigo de la familia, declaró que hace un mes se había encontrado con la familia, y hablaron sobre su viaje hacia el Reino Unido.

Shiva y yo estuvimos hablando sobre los problemas que hay al ir a Inglaterra, y le dije: "Esto es demasiado peligroso, tienes hijos, ¿crees que puedan sobrevivir si, Dios no lo permita, sucede algo mientras estan en el agua?", a lo que me respondió: "Estaremos bien, lo lograremos. Todos van ahí y no es un problema"".