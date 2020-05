Felicitan AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller a madres mexicanas

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, felicitaron a las madres mexicanas este 10 de mayo en un video publicado en Twitter.

Gutiérrez Müller les dedicó a las mamás la pintura "Fábula de Flores" y el Mandatario, una canción de Juan Gabriel.

Hoy es día de las madres, esperamos que todas ustedes estén en casita. Si su mamá está lejos, por favor, no la visiten, estamos en una etapa de contingencia sanitaria, pero no por ello no vamos a dejar de celebrar", dijo la coordinadora del proyecto Memoria Nacional Histórica y Cultural de México.