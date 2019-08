Felipe Calderón declaró que el PAN es un antro al que todo mundo quiere entrar

México.- La noche de este miércoles, la periodista Ana Paula Ordorica entrevistó en su programa de radio "X-acto" al expresidente Felipe Calderón, quien durante la transmisión aseguró que el PAN "se convirtió en un antro al que todo mundo quiere entrar".

Calderón aseguró que Acción Nacional le cerró la puerta a los ciudadanos y enfatizó que "no tiene remedio", por ello, descartó regresar a esta fuerza política.

Ante esto, el expanista dijo que México Libre, partido que busca construir, está "agarrando mucha fuerza" y afirma que podría ser la nueva oposición de Morena.

Por otra parte, la también columnista de El Universal le preguntó su opinión sobre los hechos ocurridos en Coatzacoalcos, Veracruz, y sobre la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, por lo que el expresidente le contestó:

Calderón enfatizó que es un error no enfrentar la delincuencia y afirmó que para que exista seguridad debe tener el país "policías, fiscales y jueces de primer mundo".

Asimismo, el exmandatario respondió cuál era su visión sobre la economía de México al ser cuestionado por la periodista:

No hay nada qué presumir, la economía está en cero". Más adelante Felipe Calderón no descartó que al Presidente no le estén diciendo la verdad sobre los datos: me parece que hay buenas intenciones y no hechos", expresó.