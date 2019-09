Felipe Calderón rechaza reunión con Fox para luchar contra AMLO

México.- El ex presidente de México Felipe Calderón Hinojosa, negó rotundamente haber tenido un encuentro con Vicente Fox para hablar sobre la creación de un frente nacional anti-AMLO.

Calderón rechazó haberse reunido con Vicente Fox Quesada, e indicó que tampoco sabe de un encuentro entre Fox y su esposa Margarita Zavala, por lo que le parecen extrañas las declaraciones del ex presidente guanajuatense.

No sé de dónde saca eso. Es poco serio que lo diga, Lo vi en un centro comercial, en unas oficinas, en la zona de restaurantes en Las Lomas, pero no hemos conversado. Qué barbaridad, es una volada, jamás me he reunido con él, a menos que se haya confundido.”, mencionó Felipe Calderón en entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula.