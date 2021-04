CDMX. Sin duda estas elecciones 2021 en México han sido una de las más marcadas por denuncias de acoso o abuso sexual hacía algunos políticos o en su caso contra candidatos, donde hasta hoy en día los procesos siguen pero nada se ha dado a conocer de avance. El más sonado ha sido el caso de Félix Salgado Macedonio.

Es importante recordar que la violencia de género hecho que se den a conocer denuncias contra 81 candidatos que buscan ocupar un puesto político, pero cada vez más los reclamos aumentan en las calles y redes sociales, pero aún así, las autoridades electorales no inhabilitan a nadie.

Entre quienes se han dado a conocer en los últimos días y que han causado un revuelo están los cuestionamientos contra Félix Salgado, acusado de violación y quien aspira a la gubernatura de Guerrero; al candidato en Zacatecas, David Monreal, quien fue exhibido en videos agrediendo a mujeres de su partido, y al diputado Saúl Huerta, quien fue acusado por un menor de agresión sexual, se suman decenas de denuncias contra otros candidatos por violencia sexual, familiar o que son deudores de pensiones alimentarias.



Activistas y defensoras de los derechos humanos de mujeres y más de 154 organizaciones impulsan la Observatoria Ciudadana Todas MX, que hasta ahora tiene ubicados a 81 aspirantes en esa lista en todo el País.



De ellos, 25 tienen denuncias de violencia sexual en sus diferentes modalidades como proxenetas, pedófilos, violadores, agresores y acosadores. Dos están documentados por violencia familiar y siete por violencia de género, según el reporte.

Todos los partidos tienen figuras impugnadas. Morena encabeza la lista con 24 casos, 7 más son del PAN, 4 de Movimiento Ciudadano, 3 de Fuerza por México, y otros 3 del Partido Encuentro Social, que ha lanzado una campaña contra el aborto y matrimonios homosexuales.



Dos casos corresponden al PRD; dos más al Partido Verde. Tres más están identificados como candidatos de la alianza PRI-PAN-PRD, y uno de partido independiente.



Chiapas es la entidad que registra más denuncias, con 26, Veracruz con 10, Puebla con 5 y CDMX con cuatro.



Uno de los señalados es Gabriel Quadri, candidato a diputado federal del Distrito 23 Coyoacán por Va por México, quien ha sido acusado de acoso sexual por alumnas de la Universidad Iberoamericana.

Defienden derechos de la mujer sobre abuso sexual

Por encima del derecho a ser votado, enfatiza Yndira Sandoval, vocera de la Observatoria, debe estar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia.



"No basta que les quiten la candidatura. Queremos que sean investigados, sancionados, juzgados, no sólo no tendrían que ser candidatos, no tendrían que estar libres.

La violencia no puede ser tolerada venga de quien venga. El principal pacto patriarcal se centra en las instituciones. Yo estoy cierta de que los candidatos que han sido más polémicos, que tienen que ver con Morena, el partido en el poder, tienen el respaldo abierto, claro, público, del jefe del Estado mexicano".

Tras las reformas al Artículo 19 de la Constitución, se incluyeron en el catálogo de delitos electorales los que se cometen contra las mujeres en razón de género, pero hasta ahora la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no ha dado a conocer sanción alguna.



De hecho, anticipó que de las denuncias que se han registrado en el actual proceso electoral, la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos ha desechado 78 por ciento por considerar que carecen de sustancia.

Con información de Reforma