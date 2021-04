Ciudad de México.- Félix Salgado Macedonio, quien pretendía ser registrado como candidato a la gobernatura de Guerrero, ya llegó esta mañana a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y envió un contundente mensaje si no le es regresada la candidatura.

Desde el pasado sábado, Salgado Macedonio, emprendió una caravana desde Guerrero hasta la CDMX con el objetivo de hacer un plantón a las afueras de las instalaciones del INE.

Al llegar, el excandidato advirtió que no habrá elecciones si él no aparece en la boleta el próximo 06 de junio como candidato a gobernador en el estado de Guerrero.

Si vamos en la boleta hay elección, si no vamos en la boleta no hay elección. Levante la mano quien diga que no habrá elecciones si no estamos en la boleta”, expresó Salgado Macedonio.