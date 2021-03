Ciudad de México.- Basilia Castañeda, la mujer que denunció en contra del candidato de Morena, Félix Salgado Macedonio, por presunta violación, comentó que ya no ejercerá más acciones penales.

Según informó el medio Reforma, esto se debe a que es imposible costear los gastos, así mismo, denunció que las autoridades han mostrado indiferencia en su caso en contra del candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero.

He decidido no impulsar más acciones en el ámbito penal, pues, hasta el momento, por parte de la FGR y la FGJG me han violado mis derechos como víctima. Continuar por esta vía implicará un conjunto de tiempos y esfuerzos, audiencias en el Estado de Guerrero, pago de viáticos del abogado y exposición ante autoridades que ya han señalado que no quieren investigar”, expresó la mujer.