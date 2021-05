VIDEOS Casi linchan a luchador por agredir a niño de 5 años fue detenido; Localizan más de mil restos óseos en casa de Andrés 'N', feminicida serial; estas y 8 noticias más importantes de hoy 22 de mayo de 2021

Bienvenido a este nuevo producto de periódico AM, a partir de ahora recibirás esta notificación directo en tu navegador mobile o escritorio para enterarte de lo más importante en León, Guanajuato y México, además de lo más visto en nuestro sitio.

Labiales, bolsos, credenciales de elector, son algunos de los artículos que escondía la casa del feminicida serial de Atizapán, Andrés “N”, recientemente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJE) informó que se localizaron más de mil restos óseos. Mediante un comunicado de la FGJE publicado en redes sociales, las autoridades detallaron que siguen excavando e investigando el domicilio que habitaba Andrés en la colonia Lomas de San Miguel, en el Estado de México.

Un luchador conocido como "Einar el Vikingo" casi termina linchado luego de que agredió a un niño de 5 años. Mientras se realizaba una función callejera de lucha libre en la colonia Aviación Civil, en la alcaldía Venustiano Carranza, el luchador que se encontraba abajo del ring, en cuclillas, fue abrazado por un niño de 5 años que lo tomó por la espalda.

“Mi computadora no me la agarras... ¡Hija de tu pu.. madre, me ching... el pu.. ratón!”, gritó Octavio Alonso G. L. a la profesora Jaquelin durante sus clases virtuales, ahora tras ser acusada de violencia pide un amparo. En el mes de abril se informó sobre el caso de agresión a la maestra Jaquelin quien imparte clases de inglés en la Preparatoria 5, Plantel "Dr. Angel María Garibay", perteneciente Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

Mediadores egipcios conversaron el sábado para fijar un alto el fuego entre Israel y Hamás, mientras los palestinos de la Franja de Gaza empezaron a evaluar los daños derivados tras 11 días de bombardeos israelíes. Un convoy de 130 camiones con ayuda urgente llegó a la Franja. El sábado fue el primer día de una tregua que puso fin a la cuarta guerra entre Israel y Hamás. Israel lanzó cientos de ataques aéreos contra objetivos milicianos en Gaza, mientras Hamás y otros combatientes dispararon más de 4,000 cohetes contra Israel. En esta guerra murieron más de 250 personas, la mayoría palestinas.

Ciudadanos que había protestado contra la inseguridad capturaron a cuatro presuntos delincuentes a quienes intentaron linchar. Horas antes, los ciudadanos habían marchado y protestado en la presidencia municipal de Coatcoatzintla, en la zona montañosa, denunciando una serie de robos; horas después, la paciencia de los pobladores se desbordó al descubrir a cuatro hombres robando dentro de una vivienda.

