Feministas me quemaron el rostro, espero no me quede marcado: mujer policía

CDMX.- Una mujer policía que estuvo resguardando la seguridad en la marcha de mujeres, denunció que fue víctima de la violencia en la manifestación.

La usuaria de Facebook ‘Lüü SJ‘, dijo que su oficio es muy arriesgado, pero que lo hace por su familia.

Pero dijo que le duele que otras mujeres que exigen que cese la violencia, sean las que las traten así.

Me duele y me da coraje que nos traten así, deberían entender que detrás del uniforme también hay mujeres”, dijo.

Las feministas me quemaron el día de ayer y yo solo deseo poder sanar y que por su dichosa ‘lucha’ la cara no me quede marcada”, dijo muy consternada.