Paga 260 pesos por tabla de quesos en la Feria y le dan salchichas con panela

León, Guanajuato - Un joven se inconformó en las redes sociales por la compra de un sencillo plato con quesos y salchichas por 260 pesos en la Feria de Verano León 2021 y su descontento se hizo viral.

El joven de nombre Víctor publicó una foto de una charola desechable con cuatro salchichas rebanadas, unos gramos de queso panela, jamón y queso amarillo en triangulos y aseguró que se lo vendieron por 260 pesos con la promesa de que sería una “tabla de quesos premium”.

Fueron 260 pesos y luego pedimos unos nachos en 50 pesos y esos si estaban bien, acorde al precio. Pero la tabla pues ahí se ve la foto, no es necesario agregar algo más es una ridiculez, deberían venderlo como salchichas y queso panela o algo así. Pero queso de sándwich, nadie se lo come así”, dijo en una entrevista a AM.