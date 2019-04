'Fin del Juego', así alardea Trump sobre Rusiagate

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta de Twitter una imagen con la leyenda "Fin del Juego", momentos después que su Fiscal General, William Barr, insistiera en la falta de pruebas para señalarlo por colusión y obstrucción de la justicia en el Rusiagate.

No Colusión. No Obstrucción. Para los detractores y los demócratas radicales de izquierda", se aprecia en la imagen, donde el Mandatario volvió a utilizar la tipografía de la serie de televisión "Game of Thrones".