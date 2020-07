Firma México y ONU convenio para abastecer medicinas y equipo médico

CDMX.- La mañana de este viernes, el Gobierno Federal y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos de la ONU firmaron un convenio para la compra consolidada de medicamentos y equipo médico en el extranjero.

La firma se realizó durante la conferencia de prensa “mañanera” de este día y de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el convenio resolverá de fondo el problema del desabasto de medicinas y evitará la corrupción que impera en esta materia.

Señaló que con ello, México ya podrá adquirir medicamentos con la calidad y a buen precio.

Señaló que dentro de la compra de medicamentos también impera la corrupción y acusó que algunos gobiernos han adquirido medicamentos caducos.

A estos extremos se ha llegado, se roban hasta el dinero de las medicinas, entonces nos llevó tiempo, pero ya se logró esto no se podría llevar a cabo porque no lo permitía la ley, los intereses creados que manejaban este negocio no permitían que se compraran los medicamentos en el extranjero, era un monopolio".