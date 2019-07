Firma Presidente compromiso de no reelección ante notario

No me voy a aferrar a la Presidencia.-AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador no buscará reelegirse.

Esta mañana, el mandatario firmó ante un notario público el compromiso de no reelegirse, y aseguró que estará en el poder el tiempo que el pueblo quiera.

Voy a durar el tiempo que el pueblo quiera, no me voy a aferrar a la Presidencia. Tengo que hacer esto (la firma) porque no les voy a dejar pasar nada a los conservadores, además es muy buena la polémica.