Estado de México.- Flor Ninive Viscaino Mejía es otra de las víctimas del presunto feminicida serial Andrés Mendoza. Su tía, al pie de la casa, donde al parecer estarían los restos de su sobrina, clamaba entre llantos por "La Gorda", como le decía de cariño.

No te quería ver así, no te quería ver así", repetía entre gritos y llantos Silvia Mejía, tía de Flor. "No es para que murieras así mi niña".