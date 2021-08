Mujer internada por COVID sale del hospital y al llegar a casa halla a su esposo muerto

Estados Unidos. Lisa Steadman, una mujer de 58 años que fue internada en el Hospital de Florida por contagio de COVID, al superar al virus y regresar a casa volvió a vivir una pesadilla al descubrir a su esposo muerto, murió por el virus.

Para Lisa, el vivir esta historia de terror, la dejo sin palabras, pues cuando pensó que todo volvería a la normalidad tras superar en el Hospital de Florida el COVID, nunca pensó lo peor al llegar a casa donde imaginó que la recibiría su esposo, de nombre Ronald.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, en Telemundo se dio a conocer el caso de Lisa, que al pensar que todo sería nuevamente alegría, la situación cambiaría al llegar a casa, donde tuvo la trágica escena de ver a su esposo sin vida, había muerto por contagio de COVID.

Lisa relata que en todo su proceso al estar internada por COVID, su esposo la estuvo apoyando todos los días con videollamadas y ánimos para superar la enfermedad, por lo que nunca pensó que él también estuviera contagiado.

Fue como entrar a una película de terror. (…) Pensé que iba a morir. No podía respirar. No podía dejar de vomitar. Es como si no tuviera huesos en el cuerpo”, comentó Lisa Steadman a los medios.