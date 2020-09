Formaliza Ricardo Anaya demanda contra Emilio Lozoya por daño moral

CDMX.- Ricardo Anaya presentó formalmente una demanda por daño moral contra Emilio Lozoya Austin, luego de las acusaciones que lanzó contra el panista.

La demanda del queretano fue turnada al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, informaron los representantes legales del excandidato presidencial, Edward Martín Regalado y Eduardo Aguilar.

Desde el pasado 19 de agosto, Anaya anunció en un video que presentaría la demanda luego de que el exdirector de Pemex afirmó que el panista recibió 6.8 millones de pesos para su campaña para la gubernatura de Querétaro.

Lozoya declaró ante la Fiscalía General de la República que el dinero fue entregado por órdenes de Luis Videgaray.

El 20 de agosto, los abogados de Anaya presentaron la primera querella ante el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, pero el caso ahora está en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil.

Conmigo se van a topar con pared, no me importa cuánto tiempo me tome, voy a defender mi honor y seguiré luchando para cambiar a México", declaró el panista el 19 de agosto.