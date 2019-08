Fox anuncia que creará su propio parque de energía eléctrica

Guanajuato.- El ex presidente Vicente Fox Quesada anunció que construirá un parque de energía eléctrica con recursos privados para no ir a pedir “chichi” al gobierno y aseguró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un ejemplo mundial.

Subrayó que el gobierno no tiene dinero para invertir en plantas de energía eléctricas y que considera que Pemex está siguiendo un camino equivocado de hace 100 años.

"A nivel mundial de la CFE, no quien la dirige ahora, quien lo hizo antes, es maravilloso lo que hicieron. Se construyeron plantas a lo bestia de energía eléctrica. CFE sí encontró la fórmula porque es una mentalidad de negocios. Pemex no va a funcionar porque su única fuente de dinero es el gobierno y el pin... gobierno no tiene suficiente dinero", enfatizó.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos

El expresidente consideró que Pemex está siguiendo un camino equivocado desde hace 100 años, pues depende mayormente de los recursos del gobierno.

El gobierno no tiene para estar dando, cuando hay otras soluciones como construir plantas generadoras de energía eléctrica en manos privadas como jamás había pasado en nuestro país”, opinó.

¿En qué consiste el proyecto de Fox?

Ante productores agrícolas que participan en el Foro "Revolución Amarilla", en el Centro Fox, el expresidente dijo que se invertirán 33 millones de dólares para el proyecto a través de un PPA (Power Purchase Agreement) que es un acuerdo o contrato de compra-venta entre un generador y un comprador a largo plazo.

“Estamos poniendo una fotovoltaica que las propietarias van a ser las Fundaciones que representamos Martha y yo. Se requiere una inversión de 33 millones de dólares para un parque de energía de 70 hectáreas, sin tener un solo centavo a través de un PPA”.

Explicó que la PPA garantiza que hay empresas que le estarán comprando la energía por 25 años.

Fox señaló que los fondos públicos son limitados, pero los fondos privados es ilimitados.

Subrayó que en el caso del acceso a los recursos públicos "es bastante facilón, está politizado y frecuentemente son recursos perdidos".

Por ello consideró que es preferible acceder a los recursos privados, a pesar que cuenten con "otras reglas".

Ya no necesitaríamos ir con el gobierno para pedir 'chichi', a ver que nos dan, que nos den un poquito de apoyo. Ya esto se resuelve de esa manera”, añadió Fox.

Señaló se debe buscar convencer a la inversión privada, en lugar de tratar de pedir apoyos al gobierno.