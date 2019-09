Fox llama a 'sacar al tirano de López' de Palacio Nacional

CDMX.- En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el expresidente Vicente Fox acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser un "tirano" y cuestionó que se esté dejando "todo el poder en manos de un solo 'mesías'", haciendo un llamado a formar "un frente" para enfrentar a la 4T en las próximas elecciones.

El exmandatario cuestionó que no se esté invirtiendo en generar más empleo y que o se ha visto mayor crecimiento económico en el país durante el gobierno de López Obrador.

No se está invirtiendo en un futuro mejor para todos. (...) El dinero es el sacrificio de todos los mexicanos que ponemos en manos de un gobierno para que lo administre. Para que lo invierta bien. Y en eso vemos fallas profundas, en la manera que se está usando nuestro presupuesto, dándolo todo a los preferidos del presidente", argumentó.

El expresidente hizo un llamado a "formar un frente" para "darle en la mad... a la 4T". A pregunta expresa de Ciro Gómez Leyva, aseguró que este "frente" no se refiere a partidos políticos, si no más bien a una ideología de oposición, puesto que aseguró que el actual gobierno federal no cuenta con una verdadera oposición "y por eso hacen lo que quieren".

Como ejemplo, Vicente Fox mencionó la desintegración del Seguro Popular que, afirmó, brindó servicios de salud pública a más del 50% de los mexicanos que no contaban con servicios del IMSS o del ISSSTE.

Aseguró que los argumentos del López Obrador de que "el Seguro Popular no sirvió" sólo son dichos y no se han basado en cifras reales documentadas.

No sólo lo digas en la mañanera. Documéntalo, dime cuánto cuesta, ¿por qué?, ¿cuántos lo reciben y cuántos no?", exigió.

También criticó que el presidente López Obrador exponga la compra de medicamentos contra el cáncer "como una gran hazaña" cuando, afirmó, "es obligación del gobierno contar con dichos medicamentos".

No nos dejemos engañar con los dichos de López. Ridículo logro de su "alteza imperial" traer un paquetito de medicinas para cáncer.

Muertos muchos niños ahora a tapar el pozo.

Hay medicinas vs cáncer en todo el mundo aun México.

Que "pancho" de López

Que sonsos los que le creen https://t.co/e7mYncMRPY — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 23, 2019

Llama 'gorilas, bueyes y vándalos' a la CNTE

Otra de las medidas que cuestionó del actual gobierno federal fueron las modificaciones a la Reforma Educativa, argumentando que "la educación es la base del progreso como en Corea" y ahora se está dejando en "manos de los gorilas de la CNTE".

Ante la sorpresa del reportero por esta forma de llamar a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el expresidente reafirmó su postura, llamándolos además "bueyes" y "vándalos", ante sus manifestaciones violentas en las calles y el reciente secuestro de la cámara de Diputados que la coordinadora organizó.

Vaya si nos destacamos a nivel mundial, entre puros dictadores.

El temor de López es que se ventilen los 2 casos de Dos Bocas y Santa Lucia.

Ambos violatorios a sustentabilidad y protección del medio ambiente. https://t.co/8nCzm4NJYm — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 23, 2019

En cuánto a su expresión de "darle en la mad... en la 4T", el expresidente aclaró que "no se trata de agarrarlos a trancazos en un callejón sin salida", si no de formar un frente ideológico que pueda ganarles en las próximas elecciones, sin importar colores o partidos.

Aseguró que el desarrollo del país ha sido "mediocre" porque "él (López Obrador) es mediocre. No es cierto que sea un santo o un profeta. Es mediocre en su forma de ser".

Hay que ser cuidadosos o vamos a tener un Venezuela", advirtió el expresidente.

Por último, descartó volver al proselitimos político o realizar una gira por el país, aunque aseguró que apoyara a dicho frente "con mi conocimiento, mi experiencia, porque este reto de detener a (AMLO) es más grande que haber sacado al PRI de Los Pinos. Hay que sacar a López de Palacio Nacional", concluyó.