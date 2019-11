Fox llama 'autista' a AMLO y le llueven las críticas

México.- Tras la renuncia del Evo Morales a la presidencia de Bolivia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fijo su postura reprobando lo que consideró un "golpe de Estado"; ante ello, el expresidente Vicente Fox lo acusó de "vivir fuera de la realidad".

López, eres un AUTISTA!!

Estas totalmente fuera de la realidad. https://t.co/Cwd0pZ3DqK — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 11, 2019

"López, eres un AUTISTA!! Estas totalmente fuera de la realidad", tuiteó el exmandatario, junto con un video del presidente exigiendo que la OEA "fije una postura" respecto a la situación de Bolivia.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos

Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el gobierno federal calificó de "un regreso al golpismo" la renuncia de Evo Morales y consideró urgente organizar una reunión con la Organización de los Estados Americanos.

Defendemos las libertades y demandamos el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia.



El golpe ocurrido ayer representa un retroceso para todo el continente. Buscaremos que se convoque una reunión urgente de la @OEA_oficial para discutirlo. No al silencio. pic.twitter.com/HYR2cJ1FYG — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 11, 2019

El comentario del expresidente levantó una fuerte polémica en redes sociales e incluso hubo quienes pidieron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), ya que consideraron que Fox utilizó una condición mental como un insulto.

Por lo que el expresidente publicó un tuit ofreciendo una disculpa pública ante las personas que viven con esta condición, explicando que nunca fue su intención ofender a este sector.

Una disculpa grande a quienes ofendí con el calificativo"autista", referido a López sin ánimo de una interpretación diferente.

Para quienes viven esta situación mi profundo deseo que superen y salgan adelante! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 11, 2019

'México no inició con él y no terminará con él'

En otro tuit, Fox acusó al presidente de apoyar a Evo Morales para "justificar sus ideas dictatoriales en México".

"Si @lopezobrador_ respalda a @evoespueblo, para justificar sus ideas dictatoriales en México, está muy equivocado. Aunque hoy hay muchos borregos, la historia es clara: el nuevo siglo trajo una democracia real a México, no inició con él y me canso ganso, que no terminará con él", escribió el exmandatario.

Si @lopezobrador_ respalda a @evoespueblo, para justificar sus ideas dictatoriales en México, está muy equivocado. Aunque hoy hay muchos borregos, la historia es clara: el nuevo siglo trajo una democracia real a México, no inició con él y me canso ganso, que no terminará con él. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 11, 2019

Esta mañana, el canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que el gobierno de México continuaría reconociendo el mandato de Evo Morales, pese a que ya entregó su carta de renuncia como presidente a funcionarios bolivianos.