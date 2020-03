Francia prohíbe reuniones familiares ante pandemia de coronavirus

Francia.- El presidente francés Emmanuel Macron anunció el lunes fuertes restricciones a la libertad de movimiento en un intento de frenar la propagación del nuevo coronavirus, mientras que la Unión Europea cerró sus fronteras a los viajeros extranjeros.

En un discurso televisado, Macron dijo que, a partir del martes al mediodía, y durante al menos 15 días, la gente en Francia sólo podrá salir de sus casas para realizar actividades necesarias, como comprar alimentos o ir a trabajar. Señaló que las reuniones con familiares y amigos estaban prohibidas, aunque la gente podrá hacer ejercicio, manteniendo distancia entre ellos.

Informó que había tomado la decisión debido a que la gente no había respetado las peticiones anteriores de mantener un distanciamiento social.

Vimos a la gente reunirse en parques, en mercados llenos de personas, restaurantes y bares que no siguieron las instrucciones… No sólo no se están protegiendo a sí mismos, sino que no están protegiendo a los demás”, comentó a la población francesa.