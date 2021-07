Ciudad Victoria, Tamps.- Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas afirmó que seguirá defendiéndose "de mentiras, difamaciones y de la persecución política que se ha dirigido en mi contra".

A través de su cuenta personal de Twitter, el mandatario tamaulipeco respondió así a la difusión de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción contra un primo suyo y otras cuatro personas por presuntos delitos cometidos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

"Seguiré impulsando la inversión en el desarrollo sustentable y la vocación energética de Tamaulipas, con transparencia y apego a la ley", añadió.

"Ya no saben qué inventar", expresó García Cabeza de Vaca, "no he tenido ni tengo relación con las empresas Enerxiza Wind, Acciona Energy o el parque eólico El Cortijo, como afirman medios basados en una supuesta denuncia de la UIF. Exijo a la autoridad que haga públicas las pruebas de estas afirmaciones".